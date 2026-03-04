República Dominicana cierra con empate su preparación para el Clásico

Santo Domingo, 4 mar (EFE).- El equipo de República Dominicana empató este miércoles por marcador de 4-4 contra los Tigres de Detroit, en el segundo y último amistoso previo al Clásico Mundial de Béisbol disputado en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

Juan Soto, quien tuvo una destacada actuación el martes, disparó hoy de cuadrangular y remolcó tres carreras, mientras que Carlos Santana pegó un imparable impulsador en la novena entrada.

El encuentro, celebrado en el Estadio Quisqueya Juan Marichal de Santo Domingo, concluyó la serie de dos encuentros de exhibición de ambas novenas.

Los Tigres tomaron la delantera en la segunda entrada cuando, con las bases llenas, el dominicano Thayron Liranzo conectó un batazo que el lanzador Brayan Bello no pudo controlar, lo que permitió que Spencer Torkelson anotara desde la antesala.

La respuesta de los dominicanos llegó en la parte baja del tercer episodio, cuando con dos outs, Soto disparó un triple al jardín central para remolcar a Fernando Tatis Jr. y a Ketel Marte, para darle la vuelta al marcador (2-1).

El mismo Soto se encargó de ampliar la ventaja para los quisqueyanos en el sexto capítulo, cuando mandó la pelota por encima de la pared del jardín izquierdo, sin corredores en las bases, acreditándose su segundo jonrón en la serie de dos encuentros.

El partido se mantuvo estático hasta la parte alta del noveno, cuando los Tigres reaccionaron anotando tres carreras, la primera de ellas por doble de Gage Workman y las otras dos por sencillo de Seth Stephenson.

Los dominicanos igualaron el marcador en el cierre de esa novena entrada, por imparable de Santana, luego de dos outs, que permitió a Amed Rosario avanzar hasta el plato.

Además de Bello, por los dominicanos lanzaron Elvis Alvarado, Albert Abreu, Phillips Valdez, Enny Romero, Óscar de la Cruz y Jimmy Cordero.

Previo al inicio del encuentro, el merenguero Fernando Villalona interpretó el merengue «Dominicano Soy», que es reconocido como parte de la identidad cultural dominicana.

En el terreno del estadio capitalino también fueron honrados los miembros del equipo dominicano que conquistó el Clásico Mundial del año 2013, entre ellos Moisés Sierra, Fernando Rodney, Edwin Encarnación, Francisco Peña, José Reyes, Nelson Cruz, Pedro Strop, Miguel Tejada, Ángel Castro, Santiago Casilla, Junior Noboa, Kelvin Herrera y Carlos Santana, quien es parte de la plantilla que estará accionando en la edición del torneo de naciones de este año.

Además, fue realizada una ceremonia en la que el número 27, utilizado por los inmortales del béisbol Juan Marichal y Vladimir Guerrero, ha sido retirado en todas las selecciones nacionales, a excepción de Vladimir Guerrero Jr. quien lo utilizará por última vez en la actual edición del Clásico Mundial.

La República Dominicana, que pertenece al Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol, iniciará su participación oficial en el torneo el próximo viernes cuando enfrente a Nicaragua, en el IoanDepot Park de Miami, Estados Unidos.

En el Grupo D también figuran Países Bajos, Israel y Venezuela. EFE

hr/rsl/laa

(foto)