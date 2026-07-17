República Dominicana competirá con 30 atletas en el ciclismo de los Juegos Santo Domingo

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Santo Domingo, 17 jul (EFE).- Un total de 30 pedalistas conforman las diferentes selecciones de ciclismo que presentará República Dominicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, a celebrarse del 24 de julio al 8 de agosto.

Las variadas pruebas de ciclismo se realizarán del 26 de julio al primero de agosto.

De esta cantidad de ciclistas, 14 accionarán en las siete modalidades a celebrarse en el velódromo del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, las cuales serán persecución por equipos, madison, omnium, keirin, 200 metros velocidad y velocidad olímpica. Las pruebas en la pista se realizarán del 26 al 30 de julio.

La selección quisqueyana de pista, en masculino, está formada por William Guzmán, Manuel Estévez, José Junior González, Etanislao Lantigua, Anderson Aracena, Alberto Ramos y Danielki Cedeño.

Mientras que en femenino, el plantel lo integran Marelín Canela, Feline Mendoza, Stephany Contreras, Raquel Restituyo, Katherine Estévez, Winifer Aquino y Melssy Pérez.

Mientras que los dos equipos para las pruebas de ruta lo integrarán Juan Carlos de los Santos, Roger Marte, Ramos, Jonathan Ogando, Erlin García y Josuha Iciano. En femenino competirán Flor Espiritusanto, Melssy Pérez, Contreras, Raquel Restituyo, María Teresa Mirabal y María Vega.

El evento de ruta se celebrará el día el primero de agosto, a partir de las 9:00 de la mañana y el femenino, siendo 123.2 kilómetros la distancia a recorrer y al día siguiente se realizará el masculino, con una distancia será de 169. 5 kilómetros. Ambas competencias será un circuito en el centro de los Héroes.

De su lado, los representantes dominicanos en mountain bike serán, en masculino, Jeudy Liranzo y Alex Muñoz, en femenino tomarán parte Gabriela Tejada y María de los Ángeles Contreras.

El mountain bike se celebrará del 30 de julio al primero de agosto en La Barranquita, Santiago.

En BMX hombres accionarán Jeremy y Brian David Marchena. En femenino va Ruth Esther Ruiz. El mismo será del 28 al 30 de julio también en La Barranquita.EFE

rsl