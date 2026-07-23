República Dominicana condena dichos de Ortega sobre que no habrá elecciones en Nicaragua

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Santo Domingo, 22 jul (EFE).- República Dominicana condenó este miércoles en los términos «más enérgicos» las recientes declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en las que afirmó que en ese país «no volverán a haber elecciones».

La Cancillería dominicana aseguró que una declaración de esta naturaleza constituye un «abierto desconocimiento de los principios esenciales de la democracia representativa y del derecho del pueblo nicaragüense» a elegir libremente a sus gobernantes mediante elecciones periódicas, libres, justas, transparentes y plurales.

«Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla», tal como establece el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano en un comunicado.

República Dominicana consideró que «ningún gobierno» puede arrogarse el derecho de privar a un pueblo de la posibilidad de expresar periódicamente su voluntad soberana mediante el voto, ni cerrar por decisión unilateral la vía electoral como mecanismo legítimo para la alternancia en el poder.

«El Gobierno dominicano hace un llamado a las autoridades nicaragüenses a rectificar esta posición y garantizar plenamente los derechos políticos y las libertades fundamentales del pueblo nicaragüense, incluyendo su derecho a participar en elecciones auténticas, competitivas y democráticas», indicó la Cancillería.

El documento aseguró que el país reafirma su compromiso «indeclinable» con la defensa de la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho, principios y obligaciones que constituyen compromisos colectivos asumidos por los Estados de las Américas.

Durante la conmemoración del 47 aniversario de la revolución sandinista, celebrado el 19 de julio, Ortega aseguró que «aquí (en Nicaragua) no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el gobierno, atrapar el poder».

Este miércoles, el titular de la Asamblea Nacional de Nicaragua (Parlamento), el sandinista Gustavo Porras, dijo que sí se celebrarán elecciones en Nicaragua pero bajo un nuevo marco constitucional que las blinden de la injerencia extranjera y de los «traidores a la patria» en el país.

«Lo importante es que dejemos en rango constitucional de que en este país no podemos aceptar elecciones donde participen golpistas, traidores a la patria, donde participen partidos y organismos financiados con dinero extranjero, con potencias extranjeras, por organismos extranjeros», dijo Porras. EFE

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