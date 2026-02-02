República Dominicana confirma la reanudación del transporte aéreo con Venezuela

1 minuto

Santo Domingo, 2 feb (EFE).- República Dominicana confirmó este lunes la reanudación de las operaciones de transporte aéreo entre el país y Venezuela, tras casi dos años de suspensión.

En julio de 2024, Venezuela rompió relaciones con República Dominicana porque este cuestionó el resultado de las presidenciales en las que el ente electoral proclamó la victoria de Nicolás Maduro.

La Junta de Aviación Civil (JAC) dominicana dijo en un comunicado que aprobó «reactivar» las operaciones de transporte de pasajeros, carga y correo con Venezuela, en el marco del acuerdo alcanzado entre ambos gobiernos.EFE

