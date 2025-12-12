República Dominicana confisca un cargamento de 429 paquetes de cocaína en el Mar Caribe

Santo Domingo, 12 dic (EFE).- Las autoridades de la República Dominicana confiscaron un cargamento de 429 paquetes de presunta cocaína y detuvieron a tres dominicanos durante una operación contra el narcotráfico desplegada en la costa caribeña del país, informó este viernes la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

El operativo tuvo lugar en el área de Baní después de que las autoridades recibiesen informes de inteligencia que indicaban que se acercaba a las costas dominicanas una embarcación, tipo pesquera, con un importante cargamento de sustancias narcóticas, indicó la DNCD en un comunicado.

Los agentes de la DNCD y efectivos de la Armada y la Fuerza Aérea lograron interceptar la embarcación, con tres dominicanos a bordo y 15 pacas, que contenían en su interior un total de 429 paquetes de la presunta droga, envueltos en cinta adhesiva y con varios logotipos.

La embarcación de 23 pies de eslora, con dos motores fuera de borda de 60 caballos de fuerza, se hundió «debido al mal tiempo que predomina en toda la zona», mientras sus tres tripulantes, dos GPS y otras evidencias quedaron en manos de las autoridades.

La DNCD indicó que con «apoyo de la Armada, Fuerza Aérea, Ejército, agencias de inteligencia del Estado apoyados por países aliados, han continuado mejorando su capacidad operativa frente al narcotráfico».

Durante este 2025 la República Dominicana ha logrado confiscar en suelo dominicano 30,285 kilogramos de sustancias narcóticas.

Los 429 paquetes de la sustancia están siendo enviados bajo Cadena de Custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) que determinará en su análisis el tipo y peso exacto del cargamento.

Esta intervención en un momento en el que Estados Unidos mantiene el operativo ‘Lanza del Sur’ bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

Desde el inicio de ‘Lanza del Sur’ Estados Unidos ha hundido una veintena de embarcaciones supuestamente cargadas de drogas, matando extrajudicialmente a más de 80 tripulantes descritos por Washington como «narcoterroristas». EFE

