República Dominicana conquista oro, plata y bronce en Iberoamericano de Atletismo

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Santo Domingo, 30 may (EFE).- República Dominicana conquistó la medalla de oro en el relevo mixto 4×400, además agregó una plata con Frankelo Pérez, en los 100 metros, y dos bronce con José González en los 100 metros al igual que Liranyi Alonso, en la primera faena del Campeonato Iberoamericano de Atletismo, que se celebra en Lima, Perú.

La cuarteta mixta en 4×400 de la República Dominicana logró el triunfo al recorrer la distancia en tiempo de 3:15.00 delante de una buena cantidad de público que se dio cita en el estadio.

El orden de los dominicanos fue Erick Sánchez en el primer tramo, luego continuó Estrella de Aza, Cristhoper Melenciano ocupó el tercer bastón y cerró la carrera con gran fuerza Fiordaliza Cofil, para sellar el oro.

El dato lo ofreció la Federación Dominicana de Atletismo en una nota.

Frankelo Pérez obtuvo una plata en los 100 metros masculino, en una gran actuación que logró tiempo de 10:17 por detrás del brasileño, Eloy Beni que se quedó con el oro.

González conquistó la presea de bronce en los 100 metros con tiempo de 10:21 y su compatriota, Liranyi Alonso se quedó el bronce con tiempo de 11:19.EFE

rsl