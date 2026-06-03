República Dominicana construirá estadio de béisbol para unos 20.000 aficionados

2 minutos

Santo Domingo, 3 jun (EFE).- República Dominicana construirá un estadio de béisbol con capacidad para 20.000 aficionados en el lugar donde se encuentra el Quisqueya Juan Marichal, a través de una alianza entre el Gobierno y el sector privado, informaron este miércoles fuentes oficiales.

El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, dijo en rueda de prensa que la construcción del parque no afectará la celebración del venidero campeonato de béisbol profesional.

El sistema de construcción estipula que el Gobierno aportará los terrenos donde se ubica el estadio Quisqueya Juan Marichal, en el centro de Santo Domingo, mientras que el sector privado levantará el nuevo parque y construirá proyectos inmobiliarios, comerciales y turísticos.

«Por fin ya van a construir un nuevo estadio», expresó Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia dominicana, al informar que el Poder Ejecutivo someterá un proyecto de ley ante el Congreso Nacional (bicameral) «para garantizar todos los detalles» de las obras.

El Estado dominicano será parte accionaria de la nueva estructura deportiva y de las áreas anexas, expuso el funcionario.

La infraestructura cumpliría con estándares de Grandes Ligas, lo que abriría la puerta a la celebración de partidos oficiales de la MLB en territorio dominicano, afirmó el consultor jurídico.

El estadio Quisqueya Juan Marichal fue inaugurado en 1955 por el exdictador Rafael Trujillo, con lo cual se dio inicio al béisbol profesional moderno en el país, pues fue la primera instalación de su tipo dotada de luces.

Subero Isa informó que «aún no se conoce el costo de las obras», ya que esto quedará determinado en los próximos meses cuando se concrete

Aseguró que los trabajos incluirán la remodelación del Coliseo de Boxeo Carlos ‘Teo’ Cruz, bautizado así en honor al primer dominicano campeón mundial de ese deporte, a nivel profesional.

El exlanzador Juan Marichal fue el primer dominicano exaltado al Salón de la Fama del Béisbol Profesional estadounidense.

El béisbol es el deporte rey en República Dominicana con figuras como el exlanzador Pedro Martínez y los exjugadores de posición Vladimir Guerrero, Adrián Beltré y David ‘Big Papi’ Ortiz, también miembros del Salón de la Fama de Cooperstown, en EE.UU. EFE

rsl/laa