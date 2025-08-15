República Dominicana declara en alerta ocho provincias por las lluvias del huracán Erin

Santo Domingo, 15 ago (EFE).- República Dominicana colocó hoy en alerta verde a ocho provincias ante las lluvias que se esperan el sábado y el domingo, a causa de campos nubosos asociados al huracán Erin cuyo centro, de acuerdo a las autoridades, pasará a unos 400 kilómetros al norte del país.

El fenómeno generará vientos moderados del norte/noreste, incrementando la humedad desde la madrugada del sábado y provocando precipitaciones y ráfagas de viento en poblados de la costa atlántica y la porción suroeste durante las horas matutinas.

«El domingo será el día clave, cuando el centro estará más cerca del país, a unos 400 kilómetros del territorio y las lluvias serán más intensas (…) podríamos esperar unos 70 milímetros», dijo en rueda de prensa la directora del Instituto Dominicano de Meteorología, Gloria Ceballos.

Las provincias bajo alerta verde son La Altagracia, El Seibo y Hato Mayor, Samaná, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Montecristi y Puerto Plata.

El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, declaró a la prensa que su departamento está en comunicación «permanente» con los municipios y otros poblados de las provincias en alerta, así como con las autoridades de la capital, Santo Domingo.

Las autoridades de socorro recomendaron a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto en toda la costa atlántica, desde La Altagracia hasta Montecristi.

Erin se convirtió hoy en el primer huracán de la temporada atlántica y amenaza con intensas lluvias y marejadas en las Islas de Sotavento del Norte, las Islas Vírgenes y Puerto Rico, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.

El sistema se encuentra a unos 740 kilómetros (460 millas) al este de las Islas de Sotavento del Norte, con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora (75 millas por hora) y se desplaza hacia el oeste-noroeste a 30 kilómetros por hora (18 millas por hora).

El NHC advirtió de que las bandas externas de Erin provocarán lluvias intensas de entre 50 y 100 milímetros (2 a 4 pulgadas) y máximos aislados de 150 milímetros (6 pulgadas) desde esta noche y hasta el domingo en las Islas de Sotavento del Norte, las Islas Vírgenes y Puerto Rico, con riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos. EFE

