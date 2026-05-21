República Dominicana decomisa 978 paquetes de cocaína y captura a tres venezolanos

2 minutos

Santo Domingo, 21 may (EFE).- Autoridades de la República Dominicana, con el apoyo de los Estados Unidos y Francia, se incautaron 978 paquetes de presunta cocaína en un operativo marítimo en el que fueron capturados tres ciudadanos venezolanos, informó este jueves la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Los paquetes del alcaloide fueron hallados en una lancha con tres motores fuera de borda, distribuidos de 33 fardos, forrados con cinta adhesiva y con distintos logotipos, de acuerdo con la información oficial.

Además de la droga, las autoridades se incautaron de tres dispositivos de geolocaización o GPS, dos teléfonos móviles, varios tanques de gasolina, documentos y pertenencias personales de los tres capturados, entre otras «evidencias».

En esta intervención participaron agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, de la Armada y de la Fuerza Aérea e Inteligencia dominicanas, con el apoyo de la Fuerza de Tarea Interagencial Sur (Jiatfs), la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos y la fragata FS Germinal de la Armada francesa.

Los 978 paquetes de la sustancia fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para confirmar el tipo y peso del alijo.

Esta nueva intervención se produce en un contexto internacional marcado por la Operación Lanza del Sur de EE.UU. para luchar contra el narcotráfico en Latinoamérica.

En los primeros meses de 2026 las autoridades domininicanas han incautado más de 14.3 toneladas de drogas, de acuerdo con datos de la DNCD.

Solamente en el pasado mes de abril se incautaron de más de 783 kilogramos de distintas sustancias narcóticas en operativos, de los cuales la mayor parte (502 kg) eran cocaína. EFE

pma/rao/gf