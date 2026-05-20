República Dominicana denuncia acciones para «alterar orden constitucional» en Bolivia

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Santo Domingo, 20 may (EFE).- El canciller de la República Dominicana, Roberto Álvarez, rechazó este miércoles «toda forma de violencia» y «acciones orientadas a alterar el orden constitucional» en Bolivia, donde desde inicios de este mes sectores sociales piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz con acciones que incluyen el bloqueo de carreteras que comunican con el departamento de La Paz, sede del Gobierno y del Legislativo.

En una intervención virtual en la sesión ordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Álvarez manifestó la «profunda preocupación» del Gobierno dominicano por la evolución de la situación política, social y humanitaria en Bolivia.

Subrayó que el presidente Rodrigo Paz y las autoridades constituidas de Bolivia «emanan de un proceso electoral legítimo», por lo que «toda diferencia política o social debe canalizarse dentro del marco institucional y democrático, nunca mediante la intimidación, la coerción o intentos de ruptura del orden constitucional», detalló la Cancillería en un comunicado de prensa.

Para Álvarez, el momento que vive Bolivia exige «firmeza democrática y prudencia política», al tiempo que reconoció que los desafíos económicos y sociales que enfrenta ese país «poseen raíces estructurales profundas que requieren responsabilidad histórica, visión de Estado y acuerdos nacionales sostenibles».

Asimismo, recordó que República Dominicana ya condenó de manera «inequívoca y contundente» cualquier intento de ruptura institucional contra el gobierno del expresidente boliviano Luis Arce, durante la 54ª Asamblea General de la OEA, en Asunción (Paraguay) en junio de 2024.

Aprovechó su intervención para mostrar su solidaridad con las familias afectadas por los bloqueos, disturbios y tensiones que han dificultado el acceso a alimentos, combustibles, medicamentos e insumos esenciales en distintas regiones del país.

«Cuando el conflicto político abandona los cauces institucionales y se traslada al bloqueo de carreteras, a la paralización de servicios esenciales y a la confrontación violenta en las calles, quienes primero sufren son siempre los sectores más vulnerables de la sociedad», señaló el canciller.

También valoró los «esfuerzos realizados por las autoridades bolivianas para alcanzar entendimientos con distintos sectores sociales y productivos», y destacó que diálogo puede producir resultados cuando existe voluntad genuina de construir soluciones nacionales.

Asimismo, reconoció la solidaridad demostrada por Argentina y otros países de la región para facilitar el suministro de alimentos, medicinas y bienes esenciales al pueblo boliviano.

Desde hace dos semanas, grupos de sindicatos y campesinos afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) protagonizan fuertes protestas para exigir la renuncia del presidente además de reclamos por aumentos de salarios, el abastecimiento de combustibles o reformas legales.

El canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, alertó este miércoles en la sesión ordinaria de la OEA sobre acciones que «exceden el legítimo ejercicio de la protesta social y política, orientándose a generar condiciones de desestabilización institucional». EFE

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