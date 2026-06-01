República Dominicana deportó a 35,305 haitianos indocumentados en mayo

2 minutos

Santo Domingo, 1 jun (EFE).- Un total de 35,305 haitianos indocumentados fueron deportados en mayo desde la República Dominicana, informó este lunes la Dirección General de Migración (DGM).

Del total de detenidos el pasado mes, 25,970 fueron aprehendidos por agentes de la DGM, 5,877 por miembros del Ejército de República Dominicana (ERD), 2,366 por los del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) y 1,340 por agentes de la Policía Nacional.

Los operativos abarcaron sectores y comunidades del Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, incluyendo Manoguayabo, Ciudad Juan Bosch, Sabana Perdida, Cristo Rey, Villa Agrícolas, Villa Mella, San Isidro, San Luis, Herrera, Boca Chica, Los Mina, Buenos Aires de Herrera, entre otros.

Las acciones también se extendieron a provincias como Santiago, La Vega, Espaillat, Puerto Plata, Valverde, Santiago Rodríguez, Montecristi, Duarte, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Monseñor Nouel, Samaná, Sánchez Ramírez, Dajabón, Elías Piña, Independencia, Pedernales, Bahoruco, Barahona, Azua, Peravia, San Cristóbal, San José de Ocoa, San Juan, La Altagracia, La Romana, Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata y San Pedro de Macorís.

En su comunicado, la DGM advirtió que «continuará fortaleciendo los operativos de interdicción en todo el territorio nacional y la deportación de indocumentados, en coordinación con las instituciones de seguridad y defensa del Estado, como parte de las acciones orientadas a garantizar el cumplimiento de la legislación migratoria vigente en la República Dominicana».

A principios de octubre de 2024, el Gobierno dominicano anunció el objetivo de repatriar hasta 10,000 indocumentados por semana para reducir el exceso de población migrante que se percibe en las comunidades dominicanas, una medida que afecta especialmente a los haitianos, cuyo país enfrenta una aguda y prolongada crisis que ha obligado a 1,4 millones de personas a abandonar sus hogares. EFE

mf