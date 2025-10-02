República Dominicana deporta a 370.240 haitianos indocumentados en el último año

Santo Domingo, 1 oct (EFE).- Las autoridades de migración de República Dominicana informaron este miércoles que deportaron a 370.240 haitianos indocumentados en el último año, mientras que los repatriados en los primeros nueve meses suman 285.614 ciudadanos del país fronterizo.

La Dirección General de Migración (DGM) dio a conocer en un documento que en septiembre deportó a 34.873 haitianos en condición migratoria irregular.

El organismo afirmó que se «consolida» como un actor clave en los flujos migratorios complejos y en la defensa de la seguridad ciudadana y la integridad de la soberanía nacional.

Las operaciones, agregó el organismo, son llevadas a cabo en coordinación con las fuerzas de seguridad del Estado y se enmarcan en un plan integral para, además de regularizar la situación migratoria, controlar actividades ilícitas y garantizar que las personas que ingresan al país lo hagan conforme a la normativa vigente.

Migración agregó que los operativos que ejecuta para apresar a los haitianos indocumentados representan una «acción necesaria» para preservar la seguridad nacional y, al mismo tiempo, evitar que personas vulnerables caigan en redes de tráfico de personas o explotación.

«Las operaciones se realizan con estricto apego a las normativas humanitarias y a los derechos y dignidad de las personas», remachó la institución.

En octubre de 2024, el presidente dominicano, Luis Abinader, ordenó la deportación «masiva» de los haitianos indocumentados que residen en el país, para «reducir» el exceso de población migrante que se percibe en las comunidades dominicanas.

El Gobierno también puntualizó que la medida obedecía además a la «carga» económica que significa para República Dominicana las atenciones gratuitas que brinda a los haitianos indocumentados, particularmente a las embarazadas.

Esta política de deportación que ejecuta República Dominicana ha sido criticada por organismos como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), debido al aumento de casos de personas vulnerables, incluyendo embarazadas, madres lactantes y niños, que son devueltas a una situación humanitaria cada vez más precaria en Haití, que atraviesa una grave crisis de seguridad y precariedad en todos los órdenes.

Amnistía Internacional (AI) ha señalado que las políticas migratorias en República Dominicana están arraigadas en el racismo, resultando en perfilamiento racial y negación de servicios básicos como la salud, según un protocolo que condiciona la atención médica al estatus migratorio.

Asimismo, acusa al Estado dominicano de privar arbitrariamente de nacionalidad a decenas de miles de dominicanos de ascendencia haitiana, dejándolos en situación de apatridia. EFE

