República Dominicana domina 3-0 a Letonia y permanece en el Grupo Mundial II

1 minuto

Santo Domingo, 7 feb (EFE).- La selección dominicana de tenis aseguró su permanencia en el Grupo Mundial II de la Copa Davis, tras imponerse en el partido de dobles que definió la serie frente a Letonia por 6-4 y 7-6.

La jornada sabatina se decidió en el encuentro de dobles, donde Nick Hardt y Peter Bertran superó con autoridad a Robert Strombachs y Karlis Ozolins y selló así la victoria definitiva para el equipo dominicano.

Hardt y Bertran dominaron el compromiso en una hora y 34 minutos.

El dúo dominicano convirtió en puntos el 78 % de sus primeros servicios, lo que les permitió controlar los intercambios y marcar el ritmo de un partido de mucha velocidad.

Este resultado completó el 3-0 global sobre Letonia, luego de las victorias el viernes de Roberto Cid y Nick Hardt.

La clasificación en estos ‘play-offs’ del Grupo Mundial II de la Copa Davis garantiza que República Dominicana mantendrá su lugar en esta fase del torneo, asegurando su continuidad en el circuito internacional por equipos.

La selección dominicana enfrentará en septiembre de este año con un equipo aún no determinado y que está en la fase de eliminatoria del Grupo I Mundial. EFE

rsl/hbr

(foto)