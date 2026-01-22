República Dominicana e Islas Baleares acuerdan mejorar la formación en el sector turístico

2 minutos

Santo Domingo, 22 ene (EFE).- El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) de República Dominicana y el Gobierno de las Islas Baleares (España) firmaron un convenio para fortalecer la formación profesional en turismo y hostelería con el fin de mejorar la «calidad del talento humano».

La institución dominicana informó este jueves de que dicho acuerdo establece un marco de cooperación para la ejecución de programas formativos conjuntos, intercambio académico, movilidad profesional y realización de prácticas en entornos reales de trabajo.

Por medio del mismo, el Gobierno balear -a través del Consorcio Escuela de Hostelería de las Islas Baleares- asume el compromiso de apoyar la formación técnico profesional en la República Dominicana, aportando su experiencia en gestión turística, capacitación especializada y desarrollo del talento humano.

Además, la Escuela de Hostelería balear ofrecerá asistencia técnica para la actualización curricular, la codocencia y la transferencia de metodologías alineadas con estándares internacionales.

El convenio, que se enmarca dentro de la línea estratégica de un Protocolo General suscrito el 25 de enero de 2024 entre la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y el Gobierno dominicano, contempla estancias formativas para instructores dominicanos en Baleares y prácticas internacionales.

El Hotel Escuela Villa Suiza, en Sabana de la Mar (este de la República Dominicana), será el centro base del programa formativo, con el acompañamiento técnico y pedagógico de la Escuela de Hostelería de las Islas Baleares, «lo que permitirá fortalecer las capacidades docentes y replicar el modelo en otras escuelas del Infotep».

Como integrantes del acuerdo también forman parte la Asociación de Inversores de Ámbito Internacional (Inverotel) y la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores). EFE

