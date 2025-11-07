República Dominicana elegida miembro de la Comisión de Administración Pública de la ONU

1 minuto

Santo Domingo, 7 nov (EFE).- La República Dominicana fue elegida por primera vez miembro de la Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), informó este viernes el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La representación del país caribeño estará a cargo del embajador dominicano en Canadá y exrepresentante permanente ante la ONU, José Blanco Conde, de acuerdo con un comunicado.

En este organismo, la República Dominicana tendrá una participación en la toma de decisiones de las políticas de gestión de recursos humanos aplicables al personal del sistema común de las Naciones Unidas, entre otros temas relacionados con la CAPI.

La CAPI, establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1974, es un órgano independiente de expertos, encargado de establecer normas, políticas y estándares que garanticen la eficiencia, equidad y profesionalismo en la función pública internacional.

Está compuesto por quince miembros que actúan a título personal, designados por períodos de cuatro años «garantizando una representación geográfica equitativa y una gestión moderna, inclusiva y transparente del servicio civil internacional», indicó Exteriores. EFE

