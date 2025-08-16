The Swiss voice in the world since 1935

República Dominicana eleva a once las provincias en alerta ante efectos del huracán Erin

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Santo Domingo, 16 ago (EFE).- Autoridades de socorro dominicanas elevaron este sábado a 11 las provincias en alerta verde (mínima), ante las lluvias y fuerte oleajes que se esperan en las próximas horas a causa del huracán Erin de categoría 5, en la escala Saffir-Simpson, cuyo centro pasará a unos 400 kilómetros al norte del país.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) precisó en una rueda de prensa la prohibición del uso de playas en toda la costa del Atlántico desde la provincia de La Altagracia (este) hasta la de Montecristi (noroeste), fronteriza con Haití.

«Todas las embarcaciones deben permanecer en puerto y se prohíbe a la población a acercarse a las costas del Atlántico ante la peligrosidad de este fenómeno de (la) mayor categoría», dijo el director del COE, Juan Manuel Méndez.

Las provincias en alerta son La Altagracia, El Seibo y Hato Mayor (este), Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat (noreste), Puerto Plata (norte), Montecristi (noroeste), así como Santo Domingo y el Distrito Nacional.

Méndez dijo que se esperan lluvias entre los 75 y 100 milímetros en varias de esas provincias, así como tormentas eléctricas, ráfagas de viento y oleaje peligroso.

También se pronostican lluvias de menor intensidad en provincias alejadas de la costa atlántica como Santiago (norte) La Vega y Monseñor Nouel (centro).

Erin se intensificó rápidamente este sábado hasta convertirse en un «catastrófico» huracán categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 160 millas por hora (257 kilómetros por hora).

Según la trayectoria pronosticada por el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de EE.UU., se espera que durante el fin de semana el centro del huracán se mueva justo al norte de las Islas de Sotavento Septentrionales, las Islas Vírgenes y Puerto Rico. EFE

rsl/adl/sbb

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
8 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR