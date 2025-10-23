República Dominicana emite bonos en mercados internacionales por 1.600 millones de dólares

1 minuto

Santo Domingo, 22 oct (EFE).- La República Dominicana realizó una emisión de bonos soberanos en los mercados internacionales por un total de 1.600 millones de dólares, con vencimiento a 10 años y una tasa del 5,87 %, informó este miércoles el gobierno de este país.

Según indicó el Ministerio de Hacienda y Economía del país caribeño en un comunicado, la colocación registró una demanda superior a los 5.000 millones de dólares.

Hacienda destacó que esto se produce en un entorno internacional «caracterizado por alta volatilidad financiera y presiones persistentes sobre las tasas globales».

El gobierno subrayó, además, que en el índice de riesgo país EMBI de J.P. Morgan, la República Dominicana «se encuentra en su nivel histórico más bajo, alrededor de los 200 puntos básicos».

El ministerio anunció que los fondos obtenidos serán utilizados, de acuerdo a la Ley dominicana de Presupuesto General del Estado 2025, con un enfoque en «proyectos de infraestructura y obras de inversión en sectores como transporte, energía, agua, salud y educación, en línea con el compromiso del Gobierno con una política fiscal prudente, transparente y sostenible».

«La sólida y diversificada demanda internacional confirma el posicionamiento de la República Dominicana como un emisor confiable y de referencia entre los mercados emergentes», indicó el ministro de Hacienda y Economía dominicano, Magín Díaz. EFE

pma/mt/sbb