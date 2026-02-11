República Dominicana emite bonos en mercados internacionales por 2,750 millones de dólares

1 minuto

Santo Domingo, 11 feb (EFE).- La República Dominicana realizó una emisión de bonos soberanos en los mercados internacionales por un total de 2,750 millones de dólares, con vencimiento a 10 años y una tasa del 5,87 %, informó este miércoles el Ministerio de Hacienda y Economía (MHE) de ese país.

Un comunicado de dicha cartera precisó que la emisión estuvo estructurada en dos tramos: El primero de 1,250 millones con vencimiento a ocho años y una tasa del 5.750 %, y el segundo de 1,500 millones con vencimiento a 12.25 años y una tasa del 6.150 %.

La operación registró una demanda superior a los 7,200 millones de dólares «a pesar de haberse realizado en un entorno internacional caracterizado por alta volatilidad financiera, tasas de interés elevadas y episodios de incertidumbre en los mercados emergentes, reflejando la alta confianza de inversionistas internacionales en la economía dominicana», destacó la información oficial.

Los recursos obtenidos forman parte del plan de financiamiento aprobado en la Ley de Presupuesto General del Estado 2026 y serán destinados a respaldar proyectos de inversión pública en infraestructura, transporte, energía, agua, salud y educación en República Dominicana.EFE

mf/adl/gad