República Dominicana enfrentará a Letonia por su permanencia en el Grupo II Mundial

1 minuto

Santo Domingo, 15 ene (EFE).- República Dominicana enfrentará como local a Letonia del 6 al 7 de febrero en una serie, que de ganar, le mantendría dentro del Grupo II Mundial, anunció este jueves la Federación Dominicana de ese deporte.

La primera raqueta Roberto Cid encabeza un equipo en el que también están Nick Hardt, Peter Bertrán y Enmanuel Muñoz, dijo el capitán dominicano, Johnny Berrido.

Reveló que un quinto jugador será anunciado más adelante. Los partidos se celebrarán en las canchas de piso sintético del Parque del Este, en la provincia de Santo Domingo.

«Me siento muy optimista, queremos quedarnos en el Grupo II Mundial, ya habíamos jugado ante Letonia, pero ahora tenemos un equipo más completo», expresó Berrido.

Letonia derrotó a los dominicanos 3-2 durante su único enfrentamiento, en septiembre de 2022 en el país del norte de Europa.

A juicio del capitán caribeño, el mejor factor «es que jugamos en casa ahora y para eso necesitamos el apoyo del público dominicano, que nos apoye».

Los jugadores dominicanos están entrenando de manera individual por estas semanas, pero a partir del 1 de febrero lo harán de manera conjunta, añadió.

«Nick ha hecho una temporada larga en Sosúa; Roberto y Peter practican juntos, este último ganó un reciente evento en la Florida, mientras que Enmanuel Muñoz se encuentra en una academia en Argentina», refirió Berrido.EFE

rsl/