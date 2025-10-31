República Dominicana envía ayuda humanitaria a Jamaica tras el paso del huracán Melissa

Santo Domingo, 31 oct (EFE).- El Gobierno de la República Dominicana informó este viernes de que en las próximas horas enviará ayuda humanitaria a Jamaica, afectada considerablemente esta semana por el paso del poderoso huracán Melissa, que provocó la muerte de al menos 19 personas en esa isla.

El presidente dominicano, Luis Abinader, instruyó al director de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria, (Dasac), Edgar Féliz, a acudir en ayuda del gobierno de Jamaica para atender la situación generada por el ciclón, de acuerdo con un comunicado de la Presidencia local.

Un barco cargado con ayuda humanitaria «saldrá del país hoy o a primeras horas de este sábado», precisó Féliz, quien dijo se ha preparado más de un millón de raciones alimenticias «para todos los afectados».

Asimismo, el cargamento contará de colchones, sábanas, frazadas, mosquiteros, entre otros, agregó la información.

Más temprano se informó que el Gobierno de la República Dominicana repatriará dominicanos que se hayan visto afectados por el paso del huracán Melissa en Jamaica, quienes podrán retornar a su país, de manera gratuita, en vuelos humanitarios de la compañía Arajet.

Melissa, que impactó Jamaica el martes como un huracán de categoría 5, afectó especialmente al oeste de la isla, a los distritos de Saint Elizabeth, Westmoreland y Saint James, donde se han registrado las víctimas mortales.

Al respecto, la ministra de Educación e Información, Dana Morris Dixon, explicó que hay 19 muertes confirmadas, pero que tienen «informes bastante creíbles sobre la posibilidad de que haya cuatro cuerpos en Westmoreland que necesitan ser recuperados y uno en Saint Elizabeth».

A su paso por el Caribe, este poderoso huracán ha provocado más de 50 muertos y cuantiosos daños, especialmente en Jamaica, Haití y Cuba.EFE

