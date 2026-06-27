República Dominicana envía misión a Venezuela para asistir a sus nacionales tras sismos

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Santo Domingo, 27 jun (EFE).- El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, anunció este sábado el envío a Venezuela de una misión con el objetivo de brindar apoyo a los dominicanos residentes en ese país tras los devastadores terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que asolaron parte de la nación sudamericana el miércoles.

La delegación, encabezada por el responsable de la Dirección de Protección a Nacionales en el Exterior, Miguel Reyes, ofrecerá asistencia humanitaria a los dominicanos que la requieran o, de ser necesario, facilidades para su retorno al país.

Hasta el momento se ha confirmado la muerte de una dominicana a causa de los terremotos.

El Ministerio de Defensa evacuó el viernes a 12 peloteros dominicanos que juegan para varios de los equipos de la Liga Mayor de Béisbol Profesional (LMBP) venezolana, mientras que para este sábado está prevista la llegada de 15 dominicanos más.

En paralelo, el Ministerio de Defensa habilitó dos centros de acopio en Santo Domingo para recibir donaciones destinadas a la población venezolana.

El primero, en la Base Aérea de San Isidro, recibirá exclusivamente medicamentos, mientras que el segundo, en la Base Naval 27 de Febrero, estará destinado a alimentos no perecederos, agua y bebidas.

Las ayudas serán clasificadas y custodiadas por personal militar y civil especializado y, posteriormente, trasladadas por vía marítima hacia Venezuela.

El Gobierno venezolano informó este viernes de que la cifra de muertos por los terremotos ascendió a 920 y los heridos a 3.360.

Tras la devastación causada por los sismos, el Gobierno dominicano activó la misión ‘Quisqueya Solidaria 2026’, un grupo de expertos en desastres que arribó a territorio venezolano la tarde del jueves. EFE

mf/acm