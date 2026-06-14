República Dominicana felicita a Karl Towns por coronarse en la NBA

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Santo Domingo, 14 jun (EFE).- Líderes políticos y figuras del deporte felicitaron este domingo al dominicano Karl-Anthony Towns por coronarse campeón de la NBA con los Knicks de Nueva York, tras derrotar la noche del sábado a los Spurs de San Antonio por 94-90 en el quinto partido, que se disputó en esta última ciudad.

Para los Knicks fue el primer título de la NBA desde 1973 y solo cayeron en un partido en toda la fase final de esta campaña, precisamente ante los Spurs en la serie por el título.

El presidente dominicano, Luis Abinader, dijo en su cuenta de X que 53 años después «los New York Knicks vuelven a ser campeones de la NBA. ¡Felicidades a toda su fanaticada!».

En un segundo párrafo, el gobernante destacó: «Y qué orgullo para la República Dominicana ver a Karl-Anthony Towns alcanzar la cima del baloncesto mundial. Hoy celebramos junto a él este gran logro».

Towns, quien nació en Nueva York de padre estadounidense y madre dominicana, ha jugado con la camiseta de República Dominicana en competiciones internacionales como el Mundial de baloncesto.

Después del triunfo, Towns dijo que viajaría a República Dominicana con el trofeo Larry O’Brien para que los dominicanos compartan su triunfo.

Otra de las felicitaciones para el ala-pívot fue la de su compatriota Al Horford, quien milita en los Warriors de Golden State y fue el primer dominicano en conquistar el trofeo más preciado de la NBA en la campaña 2023-2024 con los Celtics de Boston.

«Celebramos el triunfo de nuestro compatriota Karl y a los Knicks. Jugaron su mejor baloncesto al final del año», escribió Horford, también en X.

Durante una de las tantas entrevistas que ofreció, Towns afirmó que Horford ha sido una «inspiración» para él.

«Un saludo a Al Horford, quien realmente me ha inspirado a hacer esto», dijo Towns en la conferencia de prensa tras alzarse con el campeonato.

El ministro de Deportes dominicano, Kelvin Cruz, destacó que Towns Cruz es motivo de «orgullo para toda la República Dominicana», resaltando su entrega y disciplina, además de poner en alto el nombre del país en el escenario deportivo más grande.

Towns dedicó el triunfo a su madre fallecida en 2020 a causa del covid-19 y afirmó que sintió su presencia en las finales de la NBA.

EFE

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