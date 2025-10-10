República Dominicana felicita a María Corina Machado por ganar el Nobel de la Paz 2025

Santo Domingo, 10 oct (EFE).- El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, felicitó este viernes a la líder opositora venezolana María Corina Machado y a «todo el pueblo venezolano que la ha acompañado» por ganar el Premio Nobel de la Paz 2025.

«Este es el reconocimiento a más de 30 años de lucha abnegada por la democracia y los derechos humanos», indicó Abinader en su cuenta de X.

El presidente dominicano señaló que Machado es «un faro de esperanza» para Venezuela y para el mundo.

Machado se convirtió en la séptima persona latinoamericana en ganar la distinción y fue calificada por el presidente del Comité Nobel, Jørgen Watne Frydnes, de «valiente y comprometida defensora de la paz» y «uno de los ejemplos más extraordinarios de coraje civil en América Latina».

El Comité resaltó su papel unificador de la oposición en su demanda de «elecciones libres y un gobierno representativo» para Venezuela, que «ha pasado de ser un país relativamente democrático y próspero a convertirse en un Estado autoritario y brutal que hoy sufre una crisis humanitaria y económica».

Machado ha reclamado «elecciones libres y justas» en Venezuela desde hace más de 20 años, cuando fundó el movimiento Súmate. EFE

