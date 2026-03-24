República Dominicana firma un acuerdo con la OCDE, primer paso con vistas a una adhesión

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(Actualiza con precisiones de la OCDE)

París, 24 mar (EFE).- La República Dominicana firmó este martes un memorándum de entendimiento con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para establecer un marco de cooperación que, según destacó la presidencia del país, supone «un primer paso» para una futura adhesión como Estado miembro.

La firma del acuerdo, que se hizo en presencia del presidente dominicano, Luis Abinader, corrió a cargo de su titular de Exteriores, Roberto Álvarez, y del secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, en la sede de la organización de París, con ocasión de la celebración del Foro de Integridad y Anticorrupción.

Con él se trata de formalizar el acercamiento entre las dos partes, fomentar la cooperación, impulsar el intercambio de buenas prácticas y apoyar el fortalecimiento de políticas públicas alineadas con los estándares internacionales, señaló la presidencia dominicana en un comunicado.

También se busca «promover la participación» de la República Dominicana en los órganos de la OCDE y respaldar su alineación con los estándares y las mejores prácticas identificadas por la organización.

Fuentes de la OCDE explicaron a EFE que el memorándum de entendimiento es un paquete de cooperación para apoyar a la República Dominicana en sus reformas y añadieron que «hoy no se está hablando de un proceso de acceso», aunque esta colaboración podría «en el futuro» acercar al escenario de una candidatura.

Las fuentes hicieron hincapié en que el acuerdo suscrito con la República Dominicana «es uno de los más ambiciosos que hemos hecho con América Latina», al tiempo que recordaron que se firmó recientemente otro con Paraguay, que tampoco es miembro ni está en la lista de candidatos, y que se formalizará uno más con Panamá en las próximas semanas y se trabaja en otros para los próximos meses.

También recordaron que en la actualidad ya hay ocho países en proceso de adhesión a la OCDE, de los cuales tres son latinoamericanos (Brasil, Argentina y Perú), y que más allá de esos casos, la cuestión de ampliaciones adicionales «no está hoy sobre la mesa».

La OCDE adoptó en 2025 un marco de acción para Latinoamérica que señala el carácter estratégico de la región para la OCDE y que contempla establecer relaciones bilaterales con sus países.

El acuerdo con la República Dominicana contempla cinco áreas de colaboración, sobre el crecimiento económico, la educación, la gobernanza, la gestión ambiental y la dimensión regional.

Incluye, según destacaba la presidencia, una posible adhesión de la República Dominicana a instrumentos legales del conocido como el «club de los países desarrollados».

Asimismo, busca promover la participación del país en los órganos de la OCDE y respaldar la alineación con estándares y mejores prácticas, incluyendo la posible adhesión a los instrumentos legales de la organización.

En la firma también estuvieron, entre otros, los ministros de Presidencia, José Ignacio Paliza, y Educación, Luis Miguel De Camps, así como la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch.

La OCDE está integrada actualmente por 38 países miembros, entre los cuales hay cuatro latinoamericanos (México, Chile, Colombia y Costa Rica).

Abinader participó en la sesión de apertura de la conferencia contra la corrupción con un discurso en el que subrayó que la integridad constituye un principio fundamental de su gobierno y un pilar esencial para el desarrollo económico y democrático del país, asentado en la prevención, la transparencia, la coordinación y el cumplimiento.

«La corrupción actúa como un impuesto invisible que aumenta los costos, distorsiona la competencia, desalienta la inversión y reduce la productividad», subrayó el presidente dominicano.

Abinader, que llegó a París el lunes por la noche, tiene esta tarde su cita más importante con una entrevista con el presidente francés, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo. EFE

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