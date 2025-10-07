República Dominicana ha crecido más del doble de la región en última década, según Cepal

Santo Domingo, 7 oct (EFE).- La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) destacó este martes que la República Dominicana ha mantenido un crecimiento económico promedio del 5,0 % en la última década, más del doble del promedio regional, y ha logrado reducir la pobreza al 18,2 % y la pobreza extrema al 4,9 %.

El organismo de las Naciones Unidas dijo también que el país caribeño ha alcanzado el índice de desigualdad (Gini) más bajo de América Latina en 2023 (0,39), afirmó un comunicado de la Presidencia dominicana.

Estas consideraciones están contenidas en el documento ´Fortalecer la protección para erradicar la pobreza y avanzar hacia el desarrollo social inclusivo en la República Dominicana´, que elaboró la Cepal y entregó hoy al presidente dominicano, Luis Abinader.

Tras entregar el informe a Abinader, el director de la División de Desarrollo Social de la Cepal, Alberto Arenas de Mesa, propuso tres líneas estratégicas de política pública para consolidar estos avances.

La primera es ampliar y fortalecer el sistema de protección social hacia un modelo universal, integral, sostenible y resiliente; impulsar políticas activas de empleo e inclusión laboral, con especial atención a jóvenes, mujeres y trabajadores informales, y reforzar la institucionalidad social, avanzando hacia una Ley Marco de Protección Social y una mejor articulación intersectorial.

Abinader agradeció el apoyo técnico de la Cepal y reafirmó el compromiso del Gobierno con el fortalecimiento de la protección social como pilar del desarrollo humano, la inclusión económica y la movilidad social en la República Dominicana.

Mientras que la titular de la Dirección de Desarrollo Social Supérate, Gloria Reyes, consideró que el informe constituye una herramienta clave para la toma de decisiones de política pública, al reflejar la evolución del sistema dominicano y las oportunidades de inversión social para reducir las brechas de desigualdad y pobreza.

Las autoridades económicas dominicanas estiman que el crecimiento del país será de un 3,5 %, frente al 5,0 % alcanzado en 2024.

Abinader ha reiterado que República Dominicana es la primera economía del Caribe y la séptima de América Latina. EFE

