República Dominicana incauta 123 kilos de cocaína en contenedor con destino a Países Bajos

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Santo Domingo, 18 may (EFE).- Las autoridades dominicanas informaron este lunes del decomiso de 123 kilos de cocaína en un contenedor situado en el Puerto Multimodal Caucedo, en la provincia de Santo Domingo, que tenían como destino Róterdam, en los Países Bajos.

La cocaína fue hallada distribuida en 120 paquetes detectados tras una verificación rigurosa, que incluyó el uso máquina de rayos X, dentro del contenedor cargado de equipos médicos para exportación, de acuerdo con la información suministrada por la Dirección Nacional de Control de Control de Drogas (DNCD).

No se informó de personas detenidas en esta operación, aunque las autoridades investigan para dar con los integrantes de la red involucrada, afirmó el organismo antidrogas.

Es frecuente que la DNCD y otras agencias decomisen en contenedores en puertos de República Dominicana cocaína con destino a Europa.

República Dominicana informó a principios de 2026 que se incautaron 31,2 toneladas de drogas el año pasado en operaciones nacionales, a lo que agregó 17 toneladas confiscadas con el apoyo internacional.

La semana pasada, el Gobierno dominicano anunció la firma de un memorando de entendimiento de carácter «no vinculante» con Estados Unidos en el marco de la iniciativa de cooperación Escudo de las Américas, lanzada por Washington para combatir el crimen transnacional, especialmente el narcotráfico.

El acuerdo busca, aseguró la Cancillería caribeña, fortalecer la seguridad en el hemisferio mediante la responsabilidad compartida y la transparencia, enfocándose en áreas críticas como la migración, el narcotráfico y el terrorismo. EFE

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