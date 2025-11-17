República Dominicana incauta 806 paquetes de cocaína en apoyo a Operación Lanza Sur

2 minutos

Santo Domingo, 17 nov (EFE).- Las autoridades de la República Dominicana intervinieron una lancha con un cargamento de 806 paquetes de presunta cocaína en las costas de la provincia de Pedernales en una intervención en apoyo a la Operación Lanza del Sur de los Estados Unidos, informó este lunes la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) del país caribeño.

Se trata del segundo decomiso que la República Dominicana realiza en apoyo a la Operación Lanza del Sur que fue anunciada el pasado jueves por el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, y que persigue luchar contra el narcotráfico originado en Latinoamérica, en un momento marcado por la creciente presión del Gobierno de Donald Trump sobre Venezuela.

Las autoridades tratan de establecer si este decomiso guarda relación con el cargamento de 484 paquetes de cocaína, confiscados el pasado fin de semana en las costas de la provincia de Pedernales, indicó la DNCD en un comunicado.

Después de varias horas de ininterrumpida persecución, los agentes de la DNCD y efectivos de la Armada (ARD) y la Fuerza Aérea (FARD), interceptaron la lancha rápida, con varios individuos a bordo, a varias millas náuticas al sur de Isla Beata.

En la embarcación, de 27 pies de eslora y dos motores fuera de borda de 60 caballos de fuerza cada uno, los agentes encontraron 24 fardos, que contenían un total de 806 paquetes de la presunta droga.

Además, se ocupó además una radio satelital, un GPS, dos teléfonos móviles, lonas, agua, comestibles, documentos personales y otras evidencias vinculadas a la investigación.

La DNCD indicó que según informes de inteligencia la lancha se dirigía a la costa dominicana.

En esta operación, las autoridades detuvieron a tres dominicanos, quienes serán sometidos a la justicia en las próximas horas, indicó la Dirección Nacional de Control de Drogas.

El Ministerio Público y la DNCD han iniciado una investigación para determinar si hay otros individuos implicados en el frustrado intento de desembarcar el alijo en la costa dominicana.

Los 806 paquetes de la sustancia fueron enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para confirmar el tipo y el peso exacto del cargamento.

El apoyo dominicano a la Operación Lanza Sur se realiza «trabajando estrechamente» junto a la Fuerza de Tarea Conjunta Interinstitucional Sur (JIATF South) y la Administración de Control de Drogas (DEA), señaló la DNCD en un comunicado de prensa. EFE

pma/mf

(foto)