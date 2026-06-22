República Dominicana inicia mañana entrenamientos para recibir a EE.UU. y Nicaragua

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Santo Domingo, 22 jun (EFE).- La selección dominicana de baloncesto inicia mañana los entrenamientos para recibir a Estados Unidos y Nicaragua el 3 y 6 de julio en la Arena Profesor Virgilio Travieso Soto, duelos de la tercera ventana rumbo al Mundial Catar 2027, con Néstor ‘Ché’ García al mando y una prelista de 36 jugadores que incluye a Karl Towns y Al Horford.

La información la suministró este lunes la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal) en una nota. Los partidos dará comienzo a las 8.00 de la noche.

Los entrenamientos del combinado tricolor comenzarán mañana martes a las 7:00 de la noche, bajo el mando del entrenador argentino Néstor ‘Ché’ García, quien tendrá de asistentes a Eulis Báez -debuta con el equipo nacional tras pertenecer como jugador por más de 10 años-, David Díaz, Abraham Disla y el español Sergio Jiménez.

La semana pasada, Fedombal publicó la lista de 36 jugadores que fueron convocados a los entrenamientos y entre los que figuran el NBA Al Horford, Andersson García, Andrés Feliz, Ángel Luis Delgado, Ángel Núñez, Anyeuri Castillo, Chris Duarte, Chris Mañón, David Jones, Diego Colón, Eloy Vargas, Eusebio Suero, Gelvis Solano e Isaac Taveras.

Además de Jassel Pérez, Jean Montero, Jhery Matos, Joel Soriano, Jonathan Bello, Juan Guerrero, Juan Miguel Suero, el NBA Karl Towns, Koby Brea, Lester Quiñones, LJ Figueroa, Luis D. Montero, Luis Santos, Luismal Ferreiras, Omar Silverio, Rafael Castro, Randy Bautista, Rey Abad, Richard Bautista, RJ Luis, Víctor Liz y Yaxel Lendeborg.

Los dominicanos tienen récord de 3-1, líderes, junto a Estados Unidos, del Grupo A, ambos clasificados a la siguiente fase. En esa llave México tiene dos victorias e igual número de derrotas y Nicaragua 0-4, sin posibilidades de clasificación.

En el grupo B se encuentran Canadá (4-0), Jamaica (2-2), Puerto Rico y Bahamas, 1-3; el C lo conforman Brasil (4-0), Colombia (2-1), Venezuela (1-2) y Chile (0-4), y los miembros del grupo D son Uruguay (4-0), Argentina (3-1), Panamá (1-3) y Cuba (0-4).EFE

rsl