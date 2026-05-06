República Dominicana lidera simulacro regional de respuesta a incidente químico

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Santo Domingo, 6 may (EFE).- El Ministerio de Defensa dominicano y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) realizaron este miércoles un simulacro integral que recreó la respuesta completa ante un incidente químico con alerta, despliegue, descontaminación y atención médica.

El simulacro, efectuado ante autoridades nacionales, internacionales y países donantes, incluyó la activación de los sistemas de alerta e inteligencia, el despliegue de equipos especializados, los procesos de descontaminación, hasta la atención médica y traslado de las víctimas a centros hospitalarios, según constató EFE.

La demostración, así como lo fue un operativo anterior, contó con el respaldo de la comunidad internacional, incluyendo el apoyo de Canadá y España, cuyo acompañamiento fue «clave» para el fortalecimiento de capacidades en la región.

En ese orden, el ejercicio regional CHEMEX GRULAC 2026, el primero de esta magnitud en América Latina y el Caribe, estuvo orientado a fortalecer las capacidades de respuesta ante emergencias químicas, de acuerdo con un comunicado del Ministerio de Defensa.

El encuentro reunió a 90 participantes, incluyendo 18 expertos locales e instructores, con representación de 23 países de la región, además de España.

«El CHEMEX GRULAC 2026 constituye un hito en materia de seguridad y defensa regional, al promover el entrenamiento conjunto, el intercambio de buenas prácticas y la coordinación efectiva entre autoridades civiles y militares responsables de la gestión de riesgos químicos», señala la información oficial.

El ejercicio abordó áreas clave de capacitación especializada, incluyendo la identificación de agentes químicos, procedimientos de descontaminación, técnicas de detección y muestreo, uso de equipos de protección personal y la gestión y comando de incidentes en entornos con presencia de químicos, biológicos, radiológicos o nucleares.

Es así que como elemento innovador, el CHEMEX GRULAC 2026 incorporó por primera vez en la región una fase médica dentro de un ejercicio de esta naturaleza, fortaleciendo la capacidad de respuesta integral ante incidentes químicos, incluyendo la atención sanitaria especializada.

La realización de este entrenamiento en territorio dominicano refleja el compromiso del país con el cumplimiento de la Convención sobre las Armas Químicas, así como su disposición en ser un actor activo y confiable en los esfuerzos multilaterales para la prevención, preparación y respuesta ante amenazas químicas, indicó el Ministerio de Defensa dominicano.

La OPAQ opera bajo un esquema de entrenamiento continuo durante todo el año, con múltiples simulacros nacionales y regionales. EFE

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