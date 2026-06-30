República Dominicana mantiene su tasa de política monetaria en el 5,25 % anual

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Santo Domingo, 30 jun (EFE).- La República Dominicana decidió mantener, por octavo mes consecutivo, su tasa de interés de política monetaria (TPM) en el 5,25 % anual, luego de tomar en cuenta la recuperación gradual de la economía local, informó este martes el Banco Central (BCRD, emisor).

En tanto, la tasa de la facilidad permanente de expansión de liquidez (Repos a un día) permanece en 5,75 % anual y la tasa de depósitos remunerados (Overnight) continúa en el 4,50 % anual.

Al adoptar la medida, el BCRD también tomó en cuenta el nivel de inflación, que aunque se situó en el 5,35 % en mayo a causa del aumento de los combustibles, «permanece dentro del rango meta de 4,0 % ± 1,0 %».

Los pronósticos de la institución señalan que la inflación interanual se mantendría en los próximos meses por encima del rango meta, pero comenzaría a moderarse en el segundo semestre de 2026, favorecida por la caída en los precios internacionales del petróleo.

Asimismo, las perspectivas permanecen condicionadas por la elevada incertidumbre, con riesgos asociados al conflicto en el Medio Oriente, precisó la institución en un comunicado.

El banco emisor recordó que el indicador mensual de actividad económica (IMAE) registró un crecimiento interanual del 4,7 % en mayo, situando en el 4,2 % el aumento promedio de los primeros cinco meses del año.

De mantenerse este desempeño, la economía dominicana podría crecer entre el 3,5 % y el 4 % este año, apoyado en la recuperación de la inversión, así como la resiliencia del sector externo.EFE

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