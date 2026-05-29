República Dominicana mantiene su tasa de política monetaria en el 5.25 % anual

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Santo Domingo, 29 may (EFE).- La República Dominicana decidió este viernes mantener, por séptimo mes consecutivo, su tasa de interés de política monetaria (TPM) en el 5.25 % anual, luego de tomar en cuenta la recuperación gradual de la economía local, que creció 4 % en el primer cuatrimestre de este año, informó este viernes el Banco Central (BCRD, emisor).

Asimismo, la tasa de la facilidad permanente de expansión de liquidez (Repos a 1 día) permanece en 5.75 % anual, mientras la tasa de depósitos remunerados (Overnight) continúa en 4.50 % anual.

En un comunicado, el Banco Central explicó que también tomó en cuenta el nivel de inflación, que pese a un ligero aumento en abril pasado, permanece dentro del rango meta de 4,0 % ± 1,0 %.

Tras permanecer desde mayo de 2023 dentro del rango meta, la inflación interanual incrementó a 5,11 % en abril, afectada por los ajustes en los precios de los combustibles asociados a los incrementos en los precios internacionales del petróleo, de acuerdo con el BCRD.

La inflación subyacente, sin embargo, se mantiene dentro del rango meta, al situarse en 4,87 % interanual en igual periodo.

En su comunicado, el banco emisor subrayó que para mitigar el impacto de mayores precios energéticos a nivel global, el Gobierno dominicano está implementando un programa de subsidios parciales a los combustibles y otros productos, así como asistencia social a la población vulnerable.

Considerando los efectos del choque energético internacional, los pronósticos del BCRD indican que la inflación interanual podría mantenerse durante los próximos meses por encima del rango meta; retornando a la meta inicial en el cuarto trimestre del año, «conforme se disipe el impacto de los mayores precios del petróleo».

No obstante, subrayó, las perspectivas permanecen condicionadas por la elevada incertidumbre, con riesgos asociados a la duración y magnitud del conflicto en el Medio Oriente.

Pese al complejo entorno internacional, las actividades generadoras de divisas en el país mantienen su dinamismo, contribuyendo con la estabilidad relativa del tipo de cambio, destacó.

Así, por ejemplo, las reservas internacionales se ubican en unos 15.900 millones de dólares, equivalente a 12 % del producto interno bruto (PIB) y a unos seis meses de importaciones, superando las recomendadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).EFE

mf