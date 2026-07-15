República Dominicana pagará 300.000 pesos a sus atletas si consiguen el oro en los Juegos

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Santo Domingo, 15 jul (EFE).- La República Dominicana dará 300.000 pesos dominicanos a los atletas quisqueyanos de deportes individuales que consigan la medalla de oro en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, anunció este miércoles el ministro de Deportes, Kelvin Cruz.

Además, los atletas individuales que alcancen la plata obtendrán 150.000 pesos y quienes consigan el bronce obtendrán 100.000 pesos, indicó el ministro en una nota de prensa.

De acuerdo con la información oficial, también habrá recompensas para quienes consigan medallas en los deportes por equipos, para los entrenadores y las federaciones cuyos atletas obtengan preseas.

Los Juegos, que se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto, reunirán a más de 6.000 atletas de 37 países y territorios de la región, consolidándose como uno de los eventos multideportivos más importantes del continente.

Cuba anunció esta semana que llevará a 504 atletas a estos Juegos, por su parte Guatemala aportará 480; Panamá, 217 y Puerto Rico, 442. EFE

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