República Dominicana pagará 5.100 dolares a deportistas que ganen el oro en los Juegos

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Santo Domingo, 15 jul (EFE).- La República Dominicana dará 300.000 pesos dominicanos (unos 5.100 dólares) a los deportistas quisqueyanos de disciplinas individuales que consigan la medalla de oro en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, anunció este miércoles el ministro de Deportes, Kelvin Cruz.

Además, los deportistas individuales que alcancen la plata obtendrán 150.000 (2.550 dólares) pesos y quienes consigan el bronce obtendrán 100.000 pesos (1.700 dólares), indicó el ministro en una nota de prensa.

De acuerdo con la información oficial, también habrá recompensas para quienes consigan medallas en los deportes por equipos, para los entrenadores y las federaciones cuyos atletas obtengan preseas.

Los Juegos, que se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto, reunirán a más de 6.000 deportistas de 37 países y territorios de la región, consolidándose como uno de los eventos multideportivos más importantes del continente.

Cuba anunció esta semana que llevará a 504 deportistas a estos Juegos, por su parte Guatemala irá con 480; Panamá con 217 y Puerto Rico con 442. EFE

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