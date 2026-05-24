República Dominicana pagará 900 millones de dólares más en petróleo por la guerra en Irán

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Santo Domingo, 24 may (EFE).- La factura energética de la República Dominicana cerrará este año en torno a los 5.400 millones de dólares, unos 900 millones más de lo previsto debido al encarecimiento del petróleo por la guerra en Irán, según un análisis divulgado este domingo por el Banco Central (BCRD).

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán «ha impactado sensiblemente la oferta global de petróleo», lo que se ha traducido en un aumento de la inflación y la factura energética de la República Dominicana, apuntó el banco emisor.

La inflación interanual dominicana alcanzó el 5,11 % en abril pasado, por encima del rango meta de 4 % ± 1 %, recordó el organismo.

No obstante, afirmó, que al tratarse de un choque externo y temporal, «el consenso de mercado anticipa una normalización de las condiciones de oferta en el mediano plazo».

Ello, particularmente con la estabilización del tránsito por el estrecho de Ormuz, por donde transitaba alrededor del 20 % del petróleo y gas mundial antes de la guerra y que permanece bloqueado por Irán desde el comienzo de la guerra el 28 de febrero pasado, disparando el precio mundial del crudo.

En este escenario transitorio, la inflación debería retornar al rango meta luego de ubicarse brevemente por encima del límite superior, cerrando el año en torno a 4,5 %, agregó el BCRD.

La inflación subyacente que excluye bienes y servicios regulados o con alta volatilidad en sus precios entre los que se incluyen los combustibles, acumula 33 meses dentro del rango meta, indicó.

En su análisis, el emisor aseguró que la economía local «presenta fundamentos sólidos», tras un crecimiento de un 4,1 % en el primer trimestre del año, mientras que las reservas internacionales superan los 15.800 millones de dólares. EFE

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