República Dominicana participará en una expedición de aguas profundas en el Caribe

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Santo Domingo, 30 jun (EFE).- La República Dominicana participará en una expedición científica internacional que estudiará los ecosistemas marinos profundos de la cordillera submarina Beata, una zona compartida con Colombia de gran valor ecológico, informó este martes el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La misión forma parte del programa inaugural del REV Ocean, el mayor buque de investigación oceánica del mundo, y permitirá ampliar el conocimiento sobre biodiversidad, geoformas submarinas y procesos oceanográficos en aguas dominicanas, detalló dicho Ministerio en un comunicado.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales coordinará la participación junto a instituciones científicas de ambos países.

Los trabajos se centrarán en cartografiar hábitats profundos, analizar ADN ambiental, estudiar microplásticos y evaluar la conectividad ecológica.

Jonathan Delance, director de Conservación del Programa Nacional 30×30, destacó que los resultados serán clave para fortalecer la protección del Santuario Marino Orlando Jorge Mera y otras áreas marinas protegidas del país, en línea con el compromiso global de conservar al menos el 30 % de los océanos para 2030.EFE

mf