República Dominicana pisa fuerte con Marileidy, ‘las Reinas del Caribe’ y Dimitrova

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Ramón Santos Lantigua

Santo Domingo, 23 jul (EFE).- La campeona olímpica de los 400 metros Marileidy Paulino, ‘las Reinas del Caribe, la halterofilista Yudelina Mejía, el boxeador Cristian Pinales y la karateca María Dimitrova destacan en el elenco dominicano que buscan medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que comienzan este viernes.

Paulino es la principal baza dominicana en los Juegos de Santo Domingo, con un palmarés impresionante.

En París 2024, ganó el oro con un tiempo de 48 segundos y 17 centésimo en los 400 metros individual, y estableció un nuevo récord olímpico. También conquistó una medalla de plata en esa disciplina y otra en relevo mixto 4×400 metros en Tokio 2020.

En Liga Diamante se mantiene invicta este 2026 con sus triunfos en las paradas de Doha, París, Mónaco y Londres. Además, obtuvo el Trofeo Diamante de forma consecutiva (2022, 2023, 2024).

Ganó la medalla de oro del Mundial de atletismo de Budapest 2023, donde formó parte del relevo mixto 4×400 que se llevó el primer lugar. En la cita mundialista de Tokio 2025 obtuvo la plata.

En los Juegos Panamericanos Santiago 2023, Paulino ganó oros en los 200 metros y en el relevo mixto 4×400; plata en el relevo femenino 4×400 y el bronce en el relevo femenino 4×100 metros.

Más favoritos

El país sede también cuenta con ‘las Reinas del Caribe’, el equipo femenino de voleibol que busca su séptimo título consecutivo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Esta selección mundialista se adueñó de la final en los Juegos de Cartagena y desde entonces suman múltiples títulos como sus siete coronas en Copas Panamericanas.

Dimitrova, quien compite en la modalidad de kata (combate simulado), busca su sexto oro consecutivo en esta competición.

Ha programado su retiro tras esta edición y lo quiere hacer «en grande» como ha manifestado en varias ocasiones.

Otra figura dominicana es Mejía, quien se convirtió en la primera atleta dominicana en ganar una medalla de oro en un Campeonato Mundial de halterofilia, con el primer lugar en la modalidad de arranque de los 86 kilos, plata en envión y bronce en total, en la competición que se celebró en octubre de 2025 en Noruega.

Antes, ningún levantador de pesas dominicano logró colgarse un oro en un Mundial de halterofilia.

Pinales, quien junto a Paulino serán los abanderados de la delegación dominicana, conquistó una medalla de bronce en los 80 kilos del torneo de boxeo de los Juegos Olímpicos de París.

El dominicano fue la gran sorpresa del boxeo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 cuando, previo a ganar el oro, dejó en el camino al favorito cubano Arlen López, un dos veces campeón olímpico.

Su compatriota Junior Alcántara también se adueñó del bronce en la capital gala, con los 51 kilogramos. Ambos abrazaron el profesionalismo.

Hay otras figuras de cartel en la lista dominicana, como el velocista Alexander Ogando, quien agrega un oro en los 4×400 mixto en el Mundial de Oregon. EFE

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