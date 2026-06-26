República Dominicana planea enviar hospital móvil y cerca de 40 sanitarios a Venezuela

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Santo Domingo, 26 jun (EFE).- La República Dominicana anunció este viernes que trabaja para enviar un hospital móvil y cerca de 40 profesionales sanitarios a Venezuela tras los dos potentes terremotos que sacudieron ese país este miércoles y que dejan, al menos, 589 fallecidos y 2.980 heridos.

Los alrededor de cuarenta expertos que serán enviados para formar un equipo multidisciplinar integrado por profesionales de la salud y personal técnico especializado, entre ellos: médicos, enfermeras, farmacéuticos y psicólogos, con capacidad para ofrecer atención sanitaria integral en escenarios de desastres y emergencias.

Además, del grupo también formarán parte ingenieros especializados en agua y saneamiento.

El hospital móvil, que será de Tipo 1, estará equipado para brindar servicios de medicina general, pediatría, ginecología, estabilización de pacientes, cirugía menor, atención a personas expuestas a sustancias tóxicas y apoyo en salud mental, una «necesidad prioritaria en situaciones de emergencia de gran impacto», detalló el Ministerio de Salud Pública en una nota de prensa.

El ministerio destacó que la República Dominicana cuenta con uno de los pocos Equipos Médicos de Emergencia (EMT) Tipo 1 de la región certificados internacionalmente, un reconocimiento obtenido en 2024 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Esta certificación acredita que el equipo cumple con los estándares internacionales para responder de manera rápida, segura y eficiente en emergencias y desastres.

Este anuncio, que está actualmente en «fase de preparación», se sumará al envío que realizó la República Dominicana este jueves de equipos especializados de búsqueda, rescate y atención de emergencias a Venezuela.

El Caribe venezolano fue sacudido este miércoles por dos fuertes terremotos con apenas 39 segundos de diferencia, de magnitud 7,2 y 7,5, respectivamente, según informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE

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