República Dominicana pospone la Cumbre de las Américas para 2026

1 minuto

Santo Domingo, 3 nov (EFE).- La Cancillería de la República Dominicana anunció este lunes que pospone para 2026 la X Cumbre de las Américas, prevista a celebrarse el 4 y el 5 de diciembre próximo en Punta Cana, este del país, después «de un cuidadoso análisis de la situación en la región».

«Esta medida ha sido consensuada con nuestros socios más cercanos, incluyendo Estados Unidos, impulsor original de este foro, y otros países claves», apuntó la Cancillería en un comunicado. EFE

