República Dominicana presenta su equipo de béisbol para los Centroamericanos y del Caribe

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Santo Domingo, 21 jul (EFE).- República Dominicana presentó este martes su plantilla para el torneo de béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 en la que se destacan, entre otros experimentados, Michael de León, Yairo Muñoz, César Valdez y Enny Romero.

La última vez que el actual país anfitrión de los Juegos, que comienzan el viernes, se adueñó del oro en esta cita fue en Mayagüez 2010, cuando derrotó a México con marcador de 3-2, su tercer podio dorado tras Kingston 1962 y La Habana 1982.

República Dominicana integra el grupo A junto a Puerto Rico, Cuba y Curazao, mientras que México, Panamá, Colombia y Nicaragua conforman el grupo B.

La selección dominicana debutará el viernes 31 de julio ante Puerto Rico, en el estadio Quisqueya Juan Marichal, sede de todos los partidos.

El equipo combina la experiencia de exjugadores de Grandes Ligas con el talento del béisbol profesional dominicano, informó la Federación Dominicana de Béisbol (Fedom) en un comunicado.

Entre los receptores figuran Pedro Severino y Julio Rodríguez, mientras que los jugadores el cuadro interior son Jimmy Paredes, Muñoz, De León, Alfredo Reyes, Deivi Muñoz y Omar Meregildo.

Los jardines del conjunto estarán defendidos por Gilberto Celestino, Raimel Tapia, Diego Hernández, Ricardo Céspedes Jr. y Juan Guerrero.

Entre los 24 jugadores figuran los lanzadores César Valdez, Enny Romero, Óscar de La Cruz, Esmil Rogers, Jhan Maríñez, Cristopher Molina, Carlos Belén, Fernando Abad, Jean Henríquez, Miguel Castro y Luis Peña.

«Hoy presentamos un equipo que combina la jerarquía de Grandes Ligas con el talento que se cultiva todos los días en nuestras ligas profesionales. Jugar unos Juegos Centroamericanos y del Caribe en casa es una responsabilidad enorme, y este equipo tiene la calidad y el carácter necesarios para devolverle al país la medalla de oro”, expresó el presidente de Fedom, Juan Núñez.

Por su parte, el director técnico del equipo, Félix Fermín Jr, afirmó que el cuerpo de entrenadores «ha visto la entrega y disciplina en cada práctica, y eso se refleja en la plantilla que anunciamos hoy. Vamos a competir juego a juego, con la humildad de saber que cada rival va a dar su mejor esfuerzo, pero con la convicción de que podemos conquistar el oro». EFE

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