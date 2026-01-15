República Dominicana presenta su primer blindado militar totalmente ensamblado en el país

Santo Domingo, 15 ene (EFE).- El Gobierno de República Dominicana presentó este jueves el primer vehículo militar blindado totalmente ensamblado en el país, el VBD-1 FURIA, con capacidad para 11 soldados, y habló de una incipiente industria militar dominicana «autosuficiente».

El todoterreno fue ensamblado sobre un chasis Ford Super Duty F-250, equipado con blindaje nivel 3 en toda su estructura, acero balístico de alta resistencia y vidrios balísticos multicapa, capaces de repeler municiones hasta calibre 7.62 mm., según la información oficial.

Entre sus principales características se incluyen llantas que permiten al vehículo continuar su desplazamiento aún cuando ha recibido impactos o pérdida total de presión, una suspensión diseñada para cargas pesadas, torreta giratoria de 360 grados para ametralladoras, cámaras de vigilancia perimetral, faros robóticos giratorios, sistema GPS, y diversas facilidades tácticas que incrementan la protección, movilidad y capacidad de respuesta en operaciones militares y de seguridad.

«Hoy estamos demostrando que somos un país que está avanzando en todos los sectores», indicó el presidente dominicano, Luis Abinader, a los medios durante la presentación.

Afirmó que con esta producción se consigue un «gran ahorro» y «una logística mucho más preparada». Adelantó que hay otros 20 vehículos en proceso de ensamblaje.

Abinader afirmó que ese tipo de vehículo tiene un costo aproximado de 400.000 dólares en el mercado internacional, mientras que su ensamblaje permite reducir ese valor en alrededor de un 50 %, generando un ahorro «significativo» para el Estado dominicano.

«Esta industria militar en unos años va a ser autosuficiente y le va a dejar grandes beneficios a las Fuerzas Armadas y al Gobierno de la República Dominicana», agregó el gobernante.EFE

