República Dominicana propone invertir 94 millones de dólares en su sector del banano

2 minutos

Santo Domingo, 15 oct (EFE).- República Dominicana presentó su Nota de Inversión del Banano, con el que propone movilizar 93.7 millones de dólares en «inversiones estratégicas» en este sector, durante el Foro de Inversiones Mano en Mano 2025, organizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) que se celebra del 14 al 17 de este mes en Roma.

La partida estaría destinada a «la modernización productiva, el desarrollo de infraestructura agrícola y agroindustrial, la innovación tecnológica y el fortalecimiento de la resiliencia frente al cambio climático», indicó el Ministerio de Agricultura dominicano este miércoles.

De acuerdo con el Gobierno del país caribeño se estima que más de 1,800 productores y 33,000 personas se beneficiarán directamente del «fortalecimiento de la cadena de valor del banano», desde la producción hasta la exportación.

«La iniciativa fomentará empleo digno, mejorará los ingresos de los productores, impulsará la innovación rural y contribuirá a la seguridad alimentaria y nutricional del país», señaló la nota.

Este evento celebrado en la capital italiana reunió a gobiernos, organismos financieros internacionales, inversionistas y representantes del sector privado «con el objetivo de promover inversiones sostenibles que transformen los sistemas agroalimentarios y fortalezcan el desarrollo rural a nivel global».

La presentación de la propuesta estuvo a cargo del ministro de Agricultura, Limber Cruz, y del viceministro de Fomento a la Agroindustria del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, Joaquín González.

Cruz y González subrayaron que la iniciativa busca impulsar la transformación del sector bananero hacia un modelo «tecnificado, competitivo y sostenible».

De acuerdo con el ministerio de Agricultura este proyecto busca «consolidar a la República Dominicana como líder regional en la producción de banano orgánico y de Comercio Justo, promoviendo prácticas agrícolas sostenibles, el uso eficiente del agua, la reducción del impacto ambiental y la adopción de tecnologías limpias para mejorar la competitividad del sector». EFE

pma/mf