República Dominicana recibió 10.2 millones de turistas entre enero y noviembre de este año

Santo Domingo, 1 dic (EFE).- La República Dominicana recibió 10,284,251 visitantes entre enero y noviembre este año, lo que supone un crecimiento de un 3.1 % respecto al mismo periodo de 2024 y del 13 % en comparación con el de 2023, informó este lunes el Ministerio de Turismo del país caribeño.

Por vía aérea, de enero a noviembre de 2025, la República Dominicana recibió 7,884,421 turistas, un 3 % más en comparación con el mismo lapso del año anterior y 10 % respecto al de 2023.

La llegada de cruceristas se incrementó un 3.4 % respecto a los primeros once meses de 2024 y un 25 % en comparación al mismo periodo de 2023, alcanzando los 2,399,830 de viajeros.

Solo en noviembre el país recibió un total de 1,000,484 visitantes, lo que representa un crecimiento de un 13.5 % respecto al mismo mes de 2024 y del 16 % en comparación al de 2023.

En el noveno mes del años llegaron a la República Dominicana 715,916 turistas por vía aérea y 284,568 cruceristas.

Los países que más visitantes aportaron en noviembre de este año fueron: Estados Unidos, con el 39 %; Canadá con el 19 %; Colombia y Argentina con el 6 %; mientras que Puerto Rico, México y Alemania representaron el 3 %.

En tanto, los aeropuertos que más turistas recibieron en el período de enero a noviembre fueron Punta Cana (62 %), Las Américas (22 %), Cibao (10 %), Puerto Plata (4 %) y un uno por ciento la Romana y el resto.

El año pasado el país recibió a 11,192,047 turistas, según cifras del Ministerio de Turismo. EFE

