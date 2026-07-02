República Dominicana recibió 6,6 millones de visitantes entre enero y junio, un 7,7 % más

Compartir

1 minuto

Santo Domingo, 2 jul (EFE).- República Dominicana recibió en el primer semestre de este año 6.616.671 visitantes, un 7,7 % más que en el mismo periodo de 2025, informó este jueves el ministro de Turismo, David Collado.

Del total, 4.963.542 turistas llegaron por vía aérea, mientras que los restantes 1.653.129 lo hicieron por la vía marítima.

En junio pasado, el país caribeño recibió 816.517 turistas por vía aérea y de 158.495 cruceristas, un 6 % y un 6,3 % más que en el mismo mes del año pasado, respectivamente.

Los aeropuertos que recibieron más vuelos con visitantes fueron el de Punta Cana, con un 53 %, Las Américas, que sirve a Santo Domingo, (28 %), Cibao un (12 %), Puerto Plata y el Higüero (3 %, ambos), La Romana y Samaná (1 %, ambos).

Los países que más visitantes aportaron en junio fueron los Estados Unidos (53 %), Colombia (8 %), Canadá (7 %), Puerto Rico y Argentina (5 %, ambos), Reino Unido y Chile (3 %, ambos) y México (2 %).

La mayor cantidad de vuelos llegaron desde los Estados Unidos (53 %), Panamá (7 %), Colombia y Puerto Rico (6 %) y Canadá (5 %).

Además, en el periodo de enero a junio la ocupación hotelera fue del 71 %, mientras que los niveles de satisfacción de los turistas fue de un 4.4, en una escala de 5 puntos.

De acuerdo con el ministro, el 92 % de los visitantes afirman que regresarían y el 60 % recomendarían el destino. EFE

pma/gf/seo