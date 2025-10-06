República Dominicana recibió 8,5 millones de visitantes entre enero y septiembre

1 minuto

Santo Domingo, 6 oct (EFE).- Un total de 8.592.694 visitantes llegaron a la República Dominicana entre enero y septiembre de este año, lo que supuso un incremento del 2,6 % con respecto al mismo periodo de 2024, informó este lunes el Ministerio de Turismo dominicano (Mitur).

Del total de turistas, 6.575.483, el 77 %, llegaron al país por vía aérea, un 2,3 % más que en el mismo periodo del año anterior; el resto de viajeros, 2.017.221, lo hicieron en crucero, lo que representó un crecimiento del 4 % en dicho lapso de tiempo.

Los países cuyos ciudadanos más visitaron el país caribeño en el mes de septiembre fueron: los Estados Unidos (38 %), Colombia (10 %), Canadá (8 %), Argentina (7 %) e Inglaterra, México y Puerto Rico (4 %, cada uno).

Por otro lado, en el mes de septiembre los aeropuertos que más turistas recibieron fueron el de Punta Cana, en el que aterrizaron el 59 % de los visitantes; Las Américas (25 %), Cibao (12 %), Puerto Plata (3 %) y La Romana (1 %).

El ministro de Turismo dominicano, David Collado, señaló que a pesar de «las adversidades a nivel mundial, el turismo dominicano sigue creciendo de manera sostenida». EFE

