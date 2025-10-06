The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

República Dominicana recibió 8.5 millones de visitantes entre enero y septiembre

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Santo Domingo, 6 oct (EFE).- Un total de 8,592,694 visitantes llegaron a la República Dominicana entre enero y septiembre de este año, lo que supuso un incremento del 2.6 % respecto al mismo periodo de 2024, informó este lunes el Ministerio de Turismo dominicano (Mitur).

Del total de turistas, 6,575,483, el 77 %, lo hicieron por vía aérea, un 2.3 % más que en el mismo periodo del año anterior; el resto de viajeros, 2,017,221, llegaron en crucero, lo que representó un crecimiento del 4 % en dicho lapso de tiempo.

Los países cuyos ciudadanos más visitaron el país caribeño en el mes de septiembre fueron: los Estados Unidos (38 %), Colombia (10 %), Canadá (8 %), Argentina (7 %) e Inglaterra, México y Puerto Rico (4 %, cada uno).

Por otro lado, en el mes de septiembre los aeropuertos que más turistas recibieron fueron el de Punta Cana, en el que aterrizaron el 59 % de los visitantes, Las Américas (25 %), Cibao (12 %), Puerto Plata (3 %) y La Romana (1 %).

El ministro de Turismo dominicano, David Collado, señaló que a pesar de «las adversidades a nivel mundial, el turismo dominicano sigue creciendo de manera sostenida». EFE

pma/mf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
11 Me gusta
55 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR