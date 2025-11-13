República Dominicana recibió 9.2 millones de visitantes entre enero y octubre de este año

1 minuto

Santo Domingo, 13 nov (EFE).- La República Dominicana recibió 9.2 millones de visitantes entre enero y octubre de este año, un 2 % por encima del mismo periodo del año pasado, informó este jueves el Ministerio de Turismo, que espera para este 2025 un total de 11.7 millones de visitantes, un récord en cuanto al turismo, una de las principales fuentes de divisas del país.

Del total de visitantes, 7,168,505 llegaron vía aérea y 2,115,262 a través de cruceros, de acuerdo con los datos ofrecidos en rueda de prensa por el ministro de Turismo, David Collado.

Pese a los buenos números, la llegada en octubre descendió un 4 %, con un total de 691,073 visitantes, lo que supuso 28,776 menos que en el mismo mes de 2024.

Los países emisores que más visitantes aportaron en octubre de este año fueron Estados Unidos con un 38%, Canadá (10 %), Argentina (9 %), Colombia (6 %), mientras que Puerto Rico, Perú y Reino Unido aportaron un 4 % cada uno.

En tato, los aeropuertos que más turistas recibieron, en el mes de octubre, fueron Punta Cana (60 %), Las Américas (24 %), Cibao (12 %), Puerto Plata (3 %) y La Romana (1 %).

Collado aseguró el pasado lunes que para este año se espera la llegada de 11.7 millones de visitantes «a pesar de las tormentas que han afectado el país y la crisis aérea que enfrentó recientemente Estados Unidos».

El año pasado el país recibió a 11,192,047 turistas, según cifras del Ministerio de Turismo.EFE

mf/pma/rao