República Dominicana recibió más de 1,2 millones de visitantes en enero

Santo Domingo, 11 feb (EFE).- La República Dominicana recibió 1.219.606 visitantes en enero de este año, lo que supuso un aumento de un 5.5 % con respecto al mismo mes de 2025, informó este miércoles el Ministerio de Turismo.

Del total de visitantes llegados ese mes, 825.847 arribaron por vía aérea, lo que representó un crecimiento de un 8.7 % respecto al mismo mes de 2025, de acuerdo con los datos oficiales.

Los aeropuertos que más turistas recibieron en el primer mes del año fueron el de Punta Cana, con un 63 %, Las Américas con un 18 %, Cibao (9 %), Puerto Plata (6 %), La Romana (2 %) y Samaná (1 %).

Por vía marítima, en enero la República Dominicana acogió a 393.759 cruceristas.

Los países que más visitantes aportaron este enero fueron: Estados Unidos (35 %), Canadá (24 %), Argentina (8 %), Colombia (5 %), Francia (3 %) y Reino Unido e Italia con el 2 %.

En enero la ocupación hotelera superó el 82 %, así mismo, los niveles de satisfacción de los turistas fueron de 4.4 puntos sobre 5.

Además, en el primer mes del año arribaron 6.789 vuelos, con una ocupación del 75 %, lo que representó un crecimiento de un 7,1 % respecto al mismo mes del año pasado.

La República Dominicana recibió 11,6 millones de visitantes en 2025, una cifra récord para el turismo del país, que tiene en este sector una de sus principales fuentes de divisas.

