República Dominicana recibirá cerca de 5,000 millones de dólares de inversión este año

2 minutos

Santo Domingo, 6 oct (EFE).- El presidente Luis Abinader indicó este lunes que el país recibirá cerca de 5,000 millones de dólares de inversión general este año, además de que hasta finales de dicho periodo «van a abrir entre 4,000 y 5,000 nuevas habitaciones hoteleras».

En su rueda de prensa semanal, añadió, que actualmente están en proceso de construcción entre 14,000 y 15,000 habitaciones hoteleras, entre las que se incluyen las que se inaugurarán este año.

«Cuando vemos turistas que visitan a una playa no solo es eso, también hay empleos y mayor actividad de negocios que se generan», expresó el presidente, quien afirmó que la cantidad de hoteles del país «se puede duplicar perfectamente».

Por otro lado, acerca del proyecto de construcción del monorriel de Santo Domingo, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, aseguró que la decisión de optar por este tipo de transporte «no es caprichosa», sino que está basada en estudios en los que han participado diversas instituciones internacionales, entre ellas, el Banco Mundial.

Según Paliza, la apuesta por el monorriel se debe también a un tema de costos y a la premura necesaria debido al «problema que existe con el tráfico» en la capital dominicana.

Además, el ministro aseguró que se han designado tres connotados profesionales «para que sean veedores» del plan «y se ha pedido al Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) y a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm) para que hagan de peritos y ayuden».

Paliza indicó también que se ha extendido el plazo de presentación de ofertas 45 días más para que cualquier oferente pueda «tener más tiempo para preparar de manera más tranquila cualquier oferta, sobre todo, en el caso de suplidores internacionales». EFE

