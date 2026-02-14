República Dominicana refuerza lucha contra los incendios forestales en la temporada 2026

2 minutos

Santo Domingo, 14 feb (EFE).- El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales dio inicios en Sabaneta, provincia San Juan de la Maguana, a la campaña de prevención de incendios forestales correspondiente a la temporada 2026, con la que busca minimizar riesgos, fortalecer la capacidad de respuesta institucional y proteger los ecosistemas forestales ante el aumento de incendios durante los meses más críticos.

La República Dominicana enfrenta cada año condiciones climáticas y ambientales que incrementan la ocurrencia de incendios forestales, lo que representa una amenaza directa para la biodiversidad, los recursos naturales y la seguridad de las comunidades.

En ese sentido, el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez, recordó que la protección de los bosques constituye un eje esencial para el equilibrio de la vida y la sostenibilidad ambiental del país, al tiempo que resaltó el papel estratégico que desempeñan los bomberos forestales en las labores de prevención y control de incendios.

Asimismo, destacó el trabajo de los bomberos forestales, «determinante para responder a tiempo, reducir el impacto de los incendios y alcanzar resultados positivos para el país, permitiendo disminuir de manera significativa el impacto del fuego sobre los ecosistemas forestales», de acuerdo con un comunicado de la citada cartera.

Durante el año 2025, el Ministerio de Medio Ambiente redujo en un 67 % el promedio de área afectada por incendios forestales, en comparación con la última década, como resultado del fortalecimiento del equipamiento, así como el remozamiento de tres torres de detección de incendios, la mejora de los sistemas de detección temprana y el aumento de la capacidad operativa desplegada en el territorio.EFE

