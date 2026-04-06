República Dominicana refuerza vigilancia en frontera con Haití tras aumento de violencia

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Santo Domingo, 6 abr (EFE).- La República Dominicana anunció el reforzamiento de la vigilancia en la frontera con Haití tras el despliegue de los primeros efectivos de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), creada por la ONU, y después de que las Fuerzas Armadas del vecino país decretaran la alerta máxima a partir de este lunes en medio del recrudecimiento de la violencia

A través de un comunicado, el presidente dominicano, Luis Abinader, señaló que la defensa del territorio nacional, la protección de la población y la preservación del orden público «son responsabilidades irrenunciables» y que las Fuerzas Armadas del país «están preparadas, desplegadas y en alerta para responder a cualquier contingencia».

«Ante la evolución de la situación en Haití, República Dominicana actúa con responsabilidad y prudencia», apuntó Abinader en el comunicado, emitido tras una reunión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional.

El Alto Mando de las Fuerzas Armadas de Haití (FAD’H) decretó el nivel máximo de alerta de la institución, a partir de este lunes abril, una decisión que se produce en medio del recrudecimiento de la violencia.

Así, a partir de las 08.00 hora local (12.00 hora GMT) de hoy, todos los militares deberán presentarse en sus respectivos cuarteles y se exigirá una disponibilidad total del personal y quedan suspendidos todos los permisos, licencias y exenciones hasta nuevo aviso, informó el Ministerio de Defensa del país.

La decisión se adoptó tras la llegada el pasado miércoles de los primeros efectivos de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), creada por la ONU, en un clima de inseguridad marcado por la violencia de las bandas criminales.

Ese mismo día la Policía Nacional de Haití (PNH) informó de enfrentamientos armados con pandilleros en el marco de una «gran operación» en el departamento de Artibonito, situado al norte de la capital y donde el domingo ocurrió la masacre de al menos 70 personas en un ataque atribuido al grupo armado ‘Gran Grif’, según denuncias de una ONG y la ONU.

Desde 2018 Haití se enfrenta a una crisis de seguridad sin precedentes, caracterizada por la proliferación de ataques armados, masacres, robos y violaciones por parte de las bandas armadas que ya controlan al menos el 90 % de la región metropolitana de Puerto Príncipe.

Según datos recientes de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh), al menos 5.915 personas murieron y otras 2.708 resultaron heridas en 2025 a causa de la violencia de las bandas y las operaciones de las fuerzas de seguridad para combatirlas. EFE

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